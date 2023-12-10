Мир между Азербайджаном и Арменией… Влияние России ограничено комментирует аналитик Международной кризисной группы
Олег Игнатов, главный аналитик по России из Международной кризисной группы в Брюсселе, заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что, рассматривая отношения между Москвой и Ереваном, следует учесть, что у руководства России имеется личная неприязнь к Пашиняну.
«Отношения всегда были сложными, а после того, что произошло в Карабахе, они ухудшились еще больше», — подчеркнул аналитик.
Еще одной причиной, раздражающей Кремль, являются попытки Армении построить с западными странами отношения в области безопасности.
«Это уже другая история, - отметил Антонов. - И здесь играет роль то, как Россия видит страны, с которыми она граничит, как она воспринимает своих бывших союзников, или, скажем так, страны постсоветского пространства в целом. Это очень важно. Если посмотреть на внешнеполитическую доктрину России, то в ней всегда четко говорилось, что постсоветские страны являются её приоритетной сферой влияния, и что Москва против присутствия в ней третьих стран или иностранных игроков. Можно вспомнить, что Россия сделала все, чтобы американцы покинули Центральную Азию после того, как они появились там в результате войны в Афганистане. Россия тогда сделала все, чтобы не дать американским базам действовать в этом регионе».
Аналитик напомнил, что Армения, к неудовольствию России, пригласила в регион миссию ЕС несмотря на то, что та неоднократно и четко заявляла, что она против присутствия европейской миссии на Южном Кавказе.
«Армения говорит, что хочет построить другие отношения в области безопасности с западными странами, с теми странами, которые согласны ей помочь, - заметил аналитик. - И здесь это вновь вступает в противоречие с интересами Российской Федерации. В чем, кажется, нет ничего удивительного или неожиданного».
Комментируя распространенное мнение о том, что Россия не допустит достижения мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США и Евросоюза, аналитик Международной кризисной группы подчеркнул, что Россия уже не является главным игроком на Южном Кавказе.
«Есть сильная Турция, интересы которой она должна учитывать, - сказал он. - Есть Иран, у которого свои отношения с Москвой. Мне кажется, не совсем правильно говорить, что Россия является или была ведущим игроком на Южном Кавказе. Более того, из моих бесед в Москве с российскими дипломатами и чиновниками я могу сделать вывод, что влияние России в регионе всегда переоценивалось. Да, Россия имела и имеет военное присутствие в Грузии - я имею в виду, на оккупированной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии. Российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии больше, чем в Армении. Да, Россия имела и имеет военное присутствие в Армении. Да, у России особые отношения с Арменией, поскольку Армения является членом ОДКБ. Но при этом влияние России как на Азербайджан, так и на Турцию весьма ограничено. России следует учитывать интересы Турции, Ирана и Азербайджана. И в этой ситуации сложно утверждать, что Россия является ведущим игроком. Россия - один из игроков региона. И мне кажется, что урок, который она извлекла из произошедшего в Карабахе, заключается в том, что российское влияние ограничено, и что Россия должна адаптироваться к интересам других игроков в регионе, прислушиваться к ним и принимать их, потому что Россия просто не может сделать больше, чем это».
Коснувшись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Игнатов напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что хочет видеть церемонию подписания мирного договора между этими странами в Москве, Сочи или в каком-то другом российском городе.
«Я думаю, что в 2020 году, когда Россия выступала посредником в трехстороннем соглашении, она уже предполагала, что будет гарантом нового статус-кво в регионе, - отметил Антонов. - Однако мы видим, что эта стратегия не сработала. Россия не смогла устоять или не нашла аргументов, чтобы сдержать Азербайджан. Другими словами, то, что Россия планировала в 2020 году, явно не сработало. И сейчас мне кажется, что Москва находится в таком положении, когда ей следует пересмотреть свою стратегию. Кремль должен принять реальность такой, какая она есть».
Аналитик Международной кризисной группы почему-то уверен, что мир между Арменией и Азербайджаном в интересах Москвы. По его словам, Россия не хочет попасть в ситуацию, когда ей придется защищать Армению от Азербайджана.
«Вы знаете, что между Россией и Арменией существуют двусторонние соглашения о безопасности, - напомнил Антонов. - Аналогичные соглашения существуют между Россией и Азербайджаном. Иными словами, Россия окажется в самой некомфортной ситуации, если между двумя этими странами произойдет полноценный конфликт. Такая ситуация неприемлема и крайне нежелательна для Москвы, которая, безусловно, хочет сохранить свое присутствие в Армении».
Аналитик добавил, что, если армяне не вернутся в Карабах, то российские миротворцы, скорее всего, уйдут или будут вынуждены покинуть этот регион.
«Это уже другая ситуация, - отметил аналитик в завершении интервью. - И, конечно, Россия не хотела этого в 2020 году. И уже не имеет значения, где будет подписан этот мирный договор. Конечно, если он будет заключен в Москве, это будет идеальная ситуация для России. Но если это соглашение будет подписано в Тбилиси, Москва примет это как факт. Если соглашение будет подписано на армяно-азербайджанской границе, Москва примет его как факт. Но если даже оно будет подписано в Брюсселе или Вашингтоне, то Москве тоже придется принять это как факт».