Эльяс Шафиев, собкор 19:17

Олег Игнатов, главный аналитик по России из Международной кризисной группы в Брюсселе, заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что, рассматривая отношения между Москвой и Ереваном, следует учесть, что у руководства России имеется личная неприязнь к Пашиняну. «Отношения всегда были сложными, а после того, что произошло в Карабахе, они ухудшились еще больше», — подчеркнул аналитик. Еще одной причиной, раздражающей Кремль, являются попытки Армении построить с западными странами отношения в области безопасности.

«Это уже другая история, - отметил Антонов. - И здесь играет роль то, как Россия видит страны, с которыми она граничит, как она воспринимает своих бывших союзников, или, скажем так, страны постсоветского пространства в целом. Это очень важно. Если посмотреть на внешнеполитическую доктрину России, то в ней всегда четко говорилось, что постсоветские страны являются её приоритетной сферой влияния, и что Москва против присутствия в ней третьих стран или иностранных игроков. Можно вспомнить, что Россия сделала все, чтобы американцы покинули Центральную Азию после того, как они появились там в результате войны в Афганистане. Россия тогда сделала все, чтобы не дать американским базам действовать в этом регионе». Аналитик напомнил, что Армения, к неудовольствию России, пригласила в регион миссию ЕС несмотря на то, что та неоднократно и четко заявляла, что она против присутствия европейской миссии на Южном Кавказе. «Армения говорит, что хочет построить другие отношения в области безопасности с западными странами, с теми странами, которые согласны ей помочь, - заметил аналитик. - И здесь это вновь вступает в противоречие с интересами Российской Федерации. В чем, кажется, нет ничего удивительного или неожиданного».

Комментируя распространенное мнение о том, что Россия не допустит достижения мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США и Евросоюза, аналитик Международной кризисной группы подчеркнул, что Россия уже не является главным игроком на Южном Кавказе. «Есть сильная Турция, интересы которой она должна учитывать, - сказал он. - Есть Иран, у которого свои отношения с Москвой. Мне кажется, не совсем правильно говорить, что Россия является или была ведущим игроком на Южном Кавказе. Более того, из моих бесед в Москве с российскими дипломатами и чиновниками я могу сделать вывод, что влияние России в регионе всегда переоценивалось. Да, Россия имела и имеет военное присутствие в Грузии - я имею в виду, на оккупированной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии. Российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии больше, чем в Армении. Да, Россия имела и имеет военное присутствие в Армении. Да, у России особые отношения с Арменией, поскольку Армения является членом ОДКБ. Но при этом влияние России как на Азербайджан, так и на Турцию весьма ограничено. России следует учитывать интересы Турции, Ирана и Азербайджана. И в этой ситуации сложно утверждать, что Россия является ведущим игроком. Россия - один из игроков региона. И мне кажется, что урок, который она извлекла из произошедшего в Карабахе, заключается в том, что российское влияние ограничено, и что Россия должна адаптироваться к интересам других игроков в регионе, прислушиваться к ним и принимать их, потому что Россия просто не может сделать больше, чем это». Коснувшись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Игнатов напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что хочет видеть церемонию подписания мирного договора между этими странами в Москве, Сочи или в каком-то другом российском городе.