Грузины задержали Рзаева и вернули Азербайджану

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Намика Рзаева, сообщили в Генпрокуратуре.

У прокуратуры появились подозрения в том, что Намик Рзаев, используя свое служебное положение, совершил хищение с причинением значительного ущерба. Было принято решение о привлечении Рзаева к ответственности в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск.

Рзаев был задержан на территории Грузии и 11 декабря в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста доставлен в Азербайджан.