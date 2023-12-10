Успех Азербайджана на XX Международной юношеской научной олимпиаде

Азербайджанские школьники успешно выступили на XX Международной юношеской научной олимпиаде, проходившей в Бангкоке с 1 по 10 декабря.

Школьники, представлявшие Азербайджан на олимпиаде, завоевали в общей сложности 4 медали, в том числе 3 серебряные и 1 бронзовую.

Так, Ибрагим Валехли, ученик X класса Бакинского Каспийского лицея, Мурад Халилзаде и Расул Агакишиев, ученики X класса Бакинского химико-биологического республиканского лицея, завоевали серебряную медаль, а Диляра Ягублу, ученица X класса Бакинского турецкого лицея Даянат получила бронзовую медаль.

Поздравляем наших учеников и желаем им больших успехов!