Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан в Ленкоране. Прием состоялся 11 декабря, на него пришли жители Ленкоранского и Астаринского районов.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения.

Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

Граждане выразили благодарность президенту Азербайджана за внимание и заботу, проявленные в связи с приемом в регионах.