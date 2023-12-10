Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили, сообщили в пресс-службе парламента.

Гафарова отметила, что за прошедшие годы отношения между Грузией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства. Визиты на высшем уровне играют важную роль в развитии двусторонних отношений, сказала она.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, а также постоянной взаимной поддержкой в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Папуашвили в свою очередь выразил благодарность за приглашение посетить Азербайджан и поделился впечатлениями от состоявшейся сегодня встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Гость назвал предстоящие в феврале президентские выборы в Азербайджане историческими, и отметил, что эти выборы имеют большое значение для страны. Он также подчеркнул, что Грузия выступает за скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.