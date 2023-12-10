Арабы начинают производить пиво

В столице ОАЭ Абу-Даби открывается пивоварня Craft by Side Hustle, которая станет первой компанией, законно производящей алкоголь на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Пивоварня откроется в Абу-Даби уже в декабре и будет легально производить алкоголь в регионе. Компания-пионер уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте.

В 2021 году в законодательство ОАЭ были внесены изменения, позволяющие производить алкогольные напитки на месте.