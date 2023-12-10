Байрамов обсудил с представителем ЕС нормализацию между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с рабочим визитом в Брюсселе для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского Союза (ЕС), встретился 11 декабря со старшим советником президента Совета ЕС по вопросам внешней политики Саймоном Мордью.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества Азербайджан-ЕС, в том числе перспективы сотрудничества по достигнутым договоренностям в сферах энергетической безопасности, коммуникаций и транспорта, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и текущая ситуация в регионе.

Было подчеркнуто, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанным между ЕС и Азербайджаном в прошлом году, Азербайджан увеличил экспорт энергоносителей в Европу и сегодня играет важную роль в энергетической безопасности стран-членов Европейского Союза.

Подчеркнув заинтересованность в углублении сотрудничества с Азербайджаном как важным стратегическим партнером в энергетической, транспортной и ряде других областях, Мордью сказал, что ЕС и впредь продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном для установления устойчивого мира в регионе.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, были обсуждены вопросы сотрудничества, а также нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.