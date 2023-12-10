ЕС ввел санкции против производителей иранских беспилотников

Европейский Союз ввел новые ограничительные меры против лиц и компаний из Ирана из-за поддержки захватнической войны Российской Федерации против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня ввел ограничительные меры против 6 человек и 5 компаний, причастных к разработке и производству в Иране беспилотных летательных аппаратов, применяемых в незаконной агрессивной войне России против Украины», - говорится в сообщении.

В то же время, это первые санкционные решения, одобренные в соответствии с вновь созданным правовым регулированием для ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины.

Эти санкции дополняют предыдущие четыре раунда ограничительных мер в отношении иранских дронов, уже реализованных в рамках других санкционных режимов.