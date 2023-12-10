Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:34

В последнее время значительно активизировались ряд карабахских сепаратистов, перебравшихся 27 сентября в Армению. Как уже сообщалось, группа сепаратистов, называющая себя «членами парламента Карабаха», провела 10 декабря на одной из частных квартир в Ереване секретное совещание, посвященное годовщине провозглашения так называемой «независимой республики Карабах», после чего коллективно посетила ереванское кладбище Ераблур.

Позже от имени так называемого «парламента Нагорного Карабаха» было опубликовано заявление, в котором говорилось, что лидер сепаратистов Самвел Шахраманян «вынужденно подписал известный указ о самороспуске от 27 сентября». Этот «указ» сепаратисты называют «антиконституционным документом» и заявляют, что полны решимости продолжать «борьбу за права и свободу, стоивших жизни тысяч армян». В тот же день от имени «представителей Нагорного Карабаха» было распространено обращение, адресованное многочисленным международным организациям, в котором сказано, что «лидеры многих стран говорят о необходимости возвращения армян в Карабах». Как полагают сепаратисты, для этого следует выполнить ряд «необходимых условий». А именно, карабахские армяне не могут вернуться под юрисдикцию Азербайджана, который, в свою очередь, обязан вывести свои войска и полицию из бывшего Нагорно-Карабахского региона, а в регионе должны быть развернуты международные миротворческие силы под мандатом ООН и создана демилитаризованная зона. Что же касается Лачинского коридора и нагорной части Карабаха, то они так же должны быть переданы под контроль ООН. Нетрудно предположить, что за очередным всплеском активизации остатков карабахских сепаратистов, вновь предъявляющих претензии на суверенные азербайджанские территории, как и прежде, стоят реваншистские круги Армении и армянская диаспора, которые, не исключено, получают поддержку со стороны определенных кругов за рубежом.

Следует понимать, что, восстановив полный суверенитет над своими территориями, Азербайджан не станет всерьез реагировать на «секретные встречи» и вздорные заявления кучки армянских мегаломанов, окончательно утративших связь с реальностью. В конце концов, чтобы утешить свое воспаленное эго после провала политики агрессивного сепаратизма, продолжавшейся на территории Азербайджана в течение 35 лет, эти люди могут объявить на территории Армении, новую «республику Арцах» или создать какие-либо игрушечные конструкции под названием «парламент», «правительство», и т.д. Все это, естественно, не представило бы угрозы интересам Азербайджанской Республики. Но есть и другая сторона вопроса - активизация окопавшихся в Ереване сепаратистов может быть частью стратегических планов реваншистских кругов Армении, мечтающих предъявить Азербайджану новые территориальные претензии или даже, по возможности, спровоцировать новую войну в регионе. Принимая во внимание эти потенциальные риски, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на прошлой неделе на форуме в университете ADA, что в мирном договоре Армения должна гарантировать, что не будет более предъявлять Азербайджану территориальные претензии.

Да, нынешнее правительство Армении неоднократно подтверждало, что, так называемый, карабахский вопрос исчерпан, и что для Армении он более не существует. Понятно также, что в проекте мирного договора, работа над которым вступила в завершающую стадию, нет упоминания карабахской проблемы. На что Вардан Осканян, бывший глава МИД Армении и один из апологетов идей реваншизма, назвал «самой большой угрозой» для Армении, подчеркнув, что, подписав мирное соглашение с Азербайджаном, официальный Ереван намерен раз и навсегда покончить с карабахским вопросом, чего допускать категорически нельзя. Так что, следует не предаваться иллюзиям и отдавать себе отчет в том, что для армянских сторонников реваншизма вроде Осканяна этот вопрос не закончится никогда.

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» также считает, что за активизацией карабахских сепаратистов стоят политические силы, возглавляемые Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. То есть, лидеры партии оголтелого реваншизма. Один из соратников Никола Пашиняна, депутат Геворг Папоян, заявил о недопустимости встреч в Армении «членов парламента Нагорного Карабаха». По его словам, сентябрьское решение о капитуляции и самороспуске так называемой «НКР» было принято вовсе не Шахраманяном, а Кочаряном и Саргсяном. «Они расформировали армию Нагорного Карабаха, сдали оружие Азербайджану, распустили национальное собрание Нагорного Карабаха и приехали в Армению, чтобы провести сессию этого национального собрания? Это же бомба против Армении, это неприемлемо! - заявил Папоян, посоветовав сепаратистам «опомниться». - Они покончили с Нагорным Карабахом, теперь приехали и хотят покончить с Арменией? Да, хватит уже!..» Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян назвала продолжение существования в Армении так называемого «парламента» и других структур сепаратистов «угрозой национальной безопасности страны», за что был жестко раскритикован оппозицией.