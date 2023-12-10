Главы МИД Украины и Венгрии говорили час

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в Брюсселе. Об этом глава украинского МИД сообщил в Instagram.

"Мы говорили час. Был очень долгий, искренний разговор", - сообщил Кулеба.

По его словам, он давно знаком с Сийярто, но с начала полномасштабного вторжения России впервые так основательно удалось поговорить.

"Мы честно отвечали на вопросы друг друга, - подчеркнул Кулеба. - Безусловно, главной темой было решение Европейского Совета по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Понимаю, что все ждут ответ: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру".

"Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти", - добавил глава украинского МИД.