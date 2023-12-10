Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым сообщила о поддержке Брюсселем инициатив Баку и Еревана.

«Была рада пообщаться со своим азербайджанским коллегой. Бельгия решительно поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию (Азербайджана) с Арменией, это способствует стабильности в регионе», - написала Лабиб в своем аккаунте в соцсети Х.

По ее словам, на встрече также обсуждались отношения ЕС - Азербайджан и пути укрепления двустороннего сотрудничества.