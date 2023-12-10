«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы стремимся помочь Украине консолидировать и расширить ее боевые возможности и создать силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы», - заявил Остин во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что поддержка со стороны США остается непоколебимой. «Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», - сказал Остин.

Глава Пентагона заключил, что Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке.