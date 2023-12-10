США помогут Украине противостоять России в будущем обновлено 23:27
Соединенные Штаты помогут Украине создать войска, способные сдерживать Россию в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы стремимся помочь Украине консолидировать и расширить ее боевые возможности и создать силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы», - заявил Остин во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он добавил, что поддержка со стороны США остается непоколебимой. «Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», - сказал Остин.
Глава Пентагона заключил, что Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке.
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Президент Владимир Зеленский в США встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, сообщает официальный аккаунт украинского лидера в телеграме.
"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", - говорится в заявлении.
По словам Зеленского, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.
"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - добавил украинский президент.