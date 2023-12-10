Экс-президент Украины рассказал об одержимости Путина

"Люди говорят, что его (Путина) одержимость Украиной - это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", - сказал Кучма в интервью The Guardian.

Также Кучма описал Путина как оперативника КГБ. "Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями", - отметил он.

Он также рассказал, что 24 февраля 2022 года во время нападения России он с женой Людмилой находились в центре Киева. "Я был уверен, что Путин способен на вторжение, но не был уверен, решится ли он на него", - сказал он.

По словам Кучмы, целью Путина было не только захватить территорию, но и уничтожить саму "концепцию" Украины, как "конкурентной альтернативы России".

"Доказательством этого являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", - предположил он.