В Европе призвали не дать Путину победить

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается создать новый импульс в войне против Украины. В связи с этим Европейский Союз должен ускорить поддержку Украины. Об этом вице-президент Европейской Комиссии, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС отметил, что сегодня внимание сосредотачивалось на путях оказания помощи Украине для победы в ее оборонительной войне против российской агрессии. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лично рассказал о последнем развитии событий.

Как сказал Боррель, сейчас Украина прилагает усилия на двух фронтах: на военном и на пути к началу переговоров о вступлении.

"На военном фронте Россия перегруппировывается, мобилизует больше солдат, получает и производит больше военного оборудования. Мы должны поддержать Украину в противодействии этому", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Путин "пытается создать новый импульс в его войне против Украины". В частности, это происходит на фоне наступления зимы и объявления о его амбициях снова баллотироваться в президенты РФ.

Боррель напомнил, что минувшей ночью Россия осуществила первую атаку с запуском баллистических ракет на Киев за более чем два месяца. Также Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, объектам инфраструктуры и экспорта.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать победы путинской России. Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы уже начали диалог и экспертные консультации с Украиной относительно будущих обязательств по безопасности. Мы должны оказывать оперативную и военную поддержку, но мы также должны работать над предполагаемым долгосрочным финансированием. Сегодня на встрече подавляющее большинство министров были очень четкими: это не момент для ослабления нашей поддержки Украины, а наоборот, это момент для усиления и ускорения поддержки", – подчеркнул Боррель.

Как отметил европейский топ-дипломат, для этого все в ЕС должны оставаться в единстве и усиливать европейскую оборонную промышленность, а также помочь Украине увеличить ее собственное оборонное производство.

При этом, по словам Борреля, понятно, что восьмой транш на 500 миллионов евро для закупки оружия для Украины снова не удалось согласовать.

"Мы должны согласовать восьмой пакет в рамках Европейского фонда мира, который до сих пор не одобрен. И нам надо поддержать новое наполнение Европейского фонда мира объемом на 5 млрд евро. Я ожидаю, что лидеры Европейского Союза дадут рекомендации по этим важным решениям позже на этой неделе", – сказал Боррель.