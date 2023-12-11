На стадионе в Ханкенди продолжаются подготовительные работы к матчу 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между чемпионом страны «Карабахом» и командой МОИК (Центральный спортивный клуб армии), занимающей на данный момент 2-е место в Первой лиге.

Игра состоится 21 декабря.

На стадионе уже установлены новые плаcтиковые кресла, при помощи которых теперь на трибуне написано – XANKƏNDİ.