XANKƏNDİ на стадионе в Ханкенди! Новое фото; Там через 10 дней сыграет «Карабах»...
На стадионе в Ханкенди продолжаются подготовительные работы к матчу 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между чемпионом страны «Карабахом» и командой МОИК (Центральный спортивный клуб армии), занимающей на данный момент 2-е место в Первой лиге.
Игра состоится 21 декабря.
На стадионе уже установлены новые плаcтиковые кресла, при помощи которых теперь на трибуне написано – XANKƏNDİ.
Стадион в Ханкенди вмещает 15 тысяч зрителей.
Победитель матча «Карабах» - МОИК сыграет в четвертьфинале с сильнейшим в паре «Кяпяз» - «Сабах».