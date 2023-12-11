Азербайджан и Иран отметили начало нового этапа в отношениях

Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави встретился с новоназначенным главой политического управления Министерства иностранных дел Азербайджана Акрамом Зейналлы, говорится в сообщении посольства Ирана в Баку.

На встрече, как сообщается, были рассмотрены последние события в двусторонних отношениях. Также положительно был оценен текущий процесс сотрудничества и коммуникации между двумя странами в различных сферах. Было подчеркнуто, что в отношениях между странами начат новый этап. Мусави и Зейналлы также обсудили события, происходящие в регионе Южного Кавказа.

Темой встречи стали усилия по достижению устойчивого мира в регионе, коммуникационные и транспортные коридоры, консульские вопросы.