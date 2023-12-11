Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель 11 декабря встретился с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном, в том числе в рамках «Восточного партнерства», а также текущая ситуация в регионе.

На встрече Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено положительное влияние недавних мер по укреплению доверия на процесс нормализации отношений между двумя странами.

Министр заявил, что посреднические усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля в процессе нормализации высоко оцениваются Азербайджаном. Он подчеркнул, что, несмотря на это, предвзятые заявления некоторых чиновников Евросоюза подрывают беспристрастную посредническую роль Евросоюза в указанном процессе.

Азербайджанский министр подчеркнул, что установление добрососедских отношений между Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, является единственным путем к миру, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В ходе встречи были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.