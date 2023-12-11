Путин пообещал россиянам «безопасность и мощь»

Россия будет продолжать работу по «укреплению» своей «военно-морской мощи» за счет строительства атомных подлодок, заявил президент Владимир Путин. В ходе визита в Северодвинск, который стал первым публичным появлением Путина после официального выдвижения на пятый срок, президент России принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III».

Первая из них, строившаяся почти 10 лет, относится к классу 885М «Ясень-М» и оснащена крылатыми ракетами; вторая, проекта 955А «Борей-А», является стратегической и имеет на вооружении шесть межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

«Император Александр III» — это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», — отметил Путин, добавив, что новая подлодка, которую строили с 2015 года, войдет в состав Тихоокеанского флота и будет «охранять дальневосточные рубежи Отечества».

«В ближайшие годы в рамках программы вооружения только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому Флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», - анонсировал он.

По состоянию на начало текущего года, по данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на вооружении у России было 11 атомных стратегических подлодок, которые могут нести суммарно 176 ракет с ядерными боеголовками. В реальности, впрочем, количество действующих субмарин меньше — одна-две регулярно находятся на ремонте и не несут ядерных вооружений. Общее число боеголовок на действующих российских подлодках эксперты SIPRI оценивают в 640 единиц.

В составе американского флота при этом находятся 14 атомных подлодок с 280 ядерными ракетами. По числу размещенных на них боеголовок США опережают Россию более чем втрое — 1920 единиц, по оценке SIPRI на январь 2023 года.