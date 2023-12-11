Узбекистан объявил охоту на воров в законе наша корреспонденция
Всего через несколько недель после того, как спецслужбы Кыргызстана начали публичную кампанию по аресту и «отправке» на пенсию воров в законе и «авторитетных предпринимателей», в соседнем Узбекистане начались схожие процессы.
Салим Абдувалиев, он же Салимбай, он же Салим Богатый, вряд ли стесняется публичности, более того, он ее очень любил. С 2017 года до недавнего времени занимал должность вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана, получил множество официальных наград за вклад в развитие спорта. Вполне уважаемый, почтенный и заслуженный человек, пробы ставит негде.
Что же касается его связей в самых верхах Ташкента, то в секретных дипломатических телеграммах посольства США в Узбекистане еще в 2006 году его называли «главарем ташкентской мафии», который продавал высокопоставленные должности чиновникам и получал бизнесу получать выгодные государственные контракты.
Благополучно пережив времена Ислама Абдуганиевича Каримова, он, казалось бы, только нарастил свое влияние при его преемнике, нынешнем президенте Шавкате Мирзиёеве – и казался непотопляемым.
Именно поэтому заявление ташкентской милиции от 5 декабря о том, что Абдувалиев взят под стражу в связи с незаконным хранением оружия, произвело в Узбекистане эффект разорвавшейся бомбы. Известный своей любовью к стильной и дорогой одежде, а также начищенным до блеска туфлям, 73-летний Абдувалиев на фото, сопровождавшей эту информацию, был изображен в простой толстовке с капюшоном и растоптанных кроссовках неопределенного цвета.
А вслед за этим последовали рейды по Ташкенту и другим крупным городам Узбекистана, в ходе которых было задержано примерно 200 криминальных авторитетов. Среди них были и такие фигуры, как Сайдазиз Сайдалиев («Сайдазиз Медгородок») и Бахтиёр Кудратуллаев («Бахти Ташкентский»), фамилии которых раньше произносились с придыханием и непременным «ой, большой человек». А то и попросту – бай.
Единственной неудачей узбекских правоохранительных органов было то, что им не удалось арестовать известного криминального авторитета Гафура Рахимова, считающегося одним из крупнейших наркобаронов в СНГ. Его «не нашли нидома [в Ташкенте], ни на даче», и сейчас считается что Рахимов либо покинул Узбекистан, либо скрылся внутри страны.
Кстати, Рахимов всегда называет себя убежденным сторонником России. Он также приписывает себе в заслугу голосование в пользу проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В 2002 году бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко опубликовал книгу «Лубянская преступная группировка», в которой рассказал, что Гафуру удалось полностью взять под контроль наркотрафик, идущий из Центральной Азии в Россию, а оттуда - в Западную Европу. Осуществить это ему во многом помогли близкие связи с генералом Дустумом и начальником одного из управлений ФСБ Евгением Хохольковым.
Так это – или нет, еще предстоит узнать, но уже сейчас понятно, что узбекистанский криминал, как и вообще криминал Центральной Азии, накопил за свою постсоветскую историю ворох жгучих тайн, каждая из которых взрывоопасна и смертельна для многих политический репутаций. Хочется надеяться, что узбекских, кыргызских и казахстанских следователей это не остановит. А у руководства этих стран хватит политической воли довести начатое до конца.