Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:44

На церемонии в Академии воздушной обороны в Тегеране были продемонстрированы усовершенствованные беспилотные ударные летательные аппараты «Каррар» - новая гордость иранской оборонной промышленности. О значении, которое придается этому событию, свидетельствует присутствие на презентации главнокомандующего иранской армией генерала Абдолрахима Мосави. Дрон-перехватчик «Каррар» - в переводе с персидского «атакующий» - был впервые представлен еще в 2010 году, но с тех пор его существенно усовершенствовали. Он может действовать, как уверяют разработчики, на дальности до тысячи километров, имеет улучшенную защиту и, главное, вооружен ракетами «воздух-воздух» «Маджид», способными поражать цели на расстоянии до восьми километров.

И генерал Мосави, и командующий армейскими силами ПВО бригадный генерал Алиреза Сабахифард выступили с речами, в которых хвалили в первую очередь молодых (и это подчеркивалось) иранских ученых и инженеров. Дескать, отечественные разработки позволяют армии Ирана укреплять ее возможности и смущать врагов. Нужно в самом деле отдать должное Ирану. В условиях санкций, отрезавших страну от технологий, в том числе военных, и при недостатке финансов здесь находят дешевые, но порой вполне эффективные решения. Окажется ли таким решением серийный выпуск дронов «Каррар», покажет время: очевидно, что это попытка найти экономный способ борьбы с воздушными целями при невозможности обеспечить ПВО современными самолетами-перехватчиками – супердорогими и требующими сложной логистической поддержки и длительного обучения пилотов и технического персонала. О реальных возможностях нового ударного БПЛА можно судить лишь после его боевого применения, и тут возникает реальная угроза, что их на тестирование могут взять какие-нибудь иранские прокси или российские военные, несущие на украинском фронте регулярные потери дорогой авиации от украинского ПВО.