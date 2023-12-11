Иран вооружился новыми дронами горячая тема
На церемонии в Академии воздушной обороны в Тегеране были продемонстрированы усовершенствованные беспилотные ударные летательные аппараты «Каррар» - новая гордость иранской оборонной промышленности. О значении, которое придается этому событию, свидетельствует присутствие на презентации главнокомандующего иранской армией генерала Абдолрахима Мосави.
Дрон-перехватчик «Каррар» - в переводе с персидского «атакующий» - был впервые представлен еще в 2010 году, но с тех пор его существенно усовершенствовали. Он может действовать, как уверяют разработчики, на дальности до тысячи километров, имеет улучшенную защиту и, главное, вооружен ракетами «воздух-воздух» «Маджид», способными поражать цели на расстоянии до восьми километров.
И генерал Мосави, и командующий армейскими силами ПВО бригадный генерал Алиреза Сабахифард выступили с речами, в которых хвалили в первую очередь молодых (и это подчеркивалось) иранских ученых и инженеров. Дескать, отечественные разработки позволяют армии Ирана укреплять ее возможности и смущать врагов.
Нужно в самом деле отдать должное Ирану. В условиях санкций, отрезавших страну от технологий, в том числе военных, и при недостатке финансов здесь находят дешевые, но порой вполне эффективные решения. Окажется ли таким решением серийный выпуск дронов «Каррар», покажет время: очевидно, что это попытка найти экономный способ борьбы с воздушными целями при невозможности обеспечить ПВО современными самолетами-перехватчиками – супердорогими и требующими сложной логистической поддержки и длительного обучения пилотов и технического персонала.
О реальных возможностях нового ударного БПЛА можно судить лишь после его боевого применения, и тут возникает реальная угроза, что их на тестирование могут взять какие-нибудь иранские прокси или российские военные, несущие на украинском фронте регулярные потери дорогой авиации от украинского ПВО.
Почему бы не испытать еще один образец дешевой иранской техники, отправив «Каррар» охотиться за украинскими БПЛА? Ударные дроны «Шахед» нашли широкое применение в Украине, где их сбивают в большом количестве, но те, что добираются до целей, причиняют немалый ущерб и, видимо, оправдывают свою небольшую стоимость. В России на их основе запустили собственное производство.
Есть чему обеспокоиться и Израилю, и Соединенным Штатам, военные, а в случае Израиля – любые объекты которых на Ближнем Востоке подвергаются регулярным обстрелам. Теперь угроза может возникнуть и для их военной авиации.
Это именно иранская заслуга, что относительно несложные и недорогие беспилотные летательные аппараты стали несимметричным ответом неизмеримо более бедного противника на высокотехнологичные возможности передовых военных держав. Этот вызов, вставший в полный рост в последние годы, потребует от них точного и эффективного ответа.