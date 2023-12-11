Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, одним из позитивных итогов коренных реформ, реализуемых министерством, стало создание в стране современной и доступной системы реабилитации для инвалидов

За период с 2018 по 2023 годы в Азербайджане были построены и сданы в эксплуатацию учреждений реабилитации и социальных услуг, отвечающих современным требованиям, а также дополнительно Детский реабилитационный центр в Габале.

Проведенная работа позволила в разы увеличить число лиц, получающих реабилитационные услуги. Только за одиннадцать месяцев текущего года они были оказаны почти 80 тысячам граждан страны.