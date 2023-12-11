И в Карабахе открываются реабилитационные центры почти официоз
Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, одним из позитивных итогов коренных реформ, реализуемых министерством, стало создание в стране современной и доступной системы реабилитации для инвалидов
За период с 2018 по 2023 годы в Азербайджане были построены и сданы в эксплуатацию учреждений реабилитации и социальных услуг, отвечающих современным требованиям, а также дополнительно Детский реабилитационный центр в Габале.
Проведенная работа позволила в разы увеличить число лиц, получающих реабилитационные услуги. Только за одиннадцать месяцев текущего года они были оказаны почти 80 тысячам граждан страны.
Параллельно расширяется и география реабилитационных центров. В настоящее время Министерство труда и социальной защиты населения ведет подготовительную работу для открытия Детских реабилитационных центров в Шамкире и Уджарах, а также планирует их создание в Губинском, Агджабединском, Кельбаджарском и Шемахинском районах.
Одним из очевидных успехов Государственного агентства медико-санитарной экспертизы и реабилитации (DOST), подчиняющегося Министерству труда и социальной защиты населения, стал ввод в эксплуатацию Амбулаторного реабилитационного центра «RehaPoint» в Карабахском региональном центре DOST в Барде. Это позволило сделать более доступными реабилитационные услуги для граждан с различными группами инвалидности, в том числе, и на деоккупированных территориях.
В последние годы значительно усилилась система снабжения этих Центров средствами реабилитации инвалидов, выдаваемых государством.
На этом фоне нельзя не отметить наметившиеся в последние годы серьезные подвижки в сфере обеспечения инвалидов войны протезами последнего поколения. Так, 453 наших гази были обеспечены 472 единицами высокотехнологичных современных протезов.
В целом же, современная система реабилитации, созданная в последние годы Министерством труда и социальной защиты и Государственным агентством медико-санитарной экспертизы и реабилитации, дает возможность охватить качественными и доступными услугами максимальное число наших воинов-героев великой Победы.