Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:29

«Потеря влияния России в Армении — факт пока еще не состоявшийся, хотя влияние это уже значительно снизилось, - сказал в интервью русской службе BBC армянский военный аналитик, исследователь центра APRI Armenia Леонид Нерсисян. - Еще два-три года назад невозможно было представить себе европейских наблюдателей на границе с Арменией. Если бы тогда мне кто-то сказал такое, я бы ответил, что это просто смешно, не может такого быть. Или, что Армения будет игнорировать ОДКБ и, фактически, заморозит там свое участие». Комментируя поиск Арменией новых союзников, ВВС отмечает, что, несмотря на довольно холодные отношения между двумя еще недавно союзными странами, Москва все еще располагает сильными рычагами давления на Ереван.

Например, стоило только Николу Пашиняну отказаться в конце ноября от участия в минском саммите ОДКБ, как у армянских перевозчиков начались проблемы на единственном на грузино-российской границе КПП «Верхний Ларс». В результате, сотни фур с армянскими номерами, перевозивших продукты, в том числе, скоропортящиеся рыбу и фрукты, застряли на пункте пропуска, потому что российский фитосанитарный контроль ужесточил требования именно к грузам из Армении. Отмечается также, что, несмотря на все политические разногласия, в данный момент почти половина экспорта Армении идет именно в Россию. Причем эта цифра начала стремительно расти сразу же после начала войны в Украине. «Россия контролирует важные аспекты жизни Армении, например, энергетический сектор, являясь основным поставщиком природного газа, а также топлива для атомной электростанции вблизи города Мецамор, - отмечает BBC. - Поэтому у России сохраняются ресурсы, чтобы, в случае пересечения неведомых «красных линий», показать Армении, какие проблемы ее ждут. Вопрос лишь в том, что именно посчитает «красной линией» единственный человек, принимающий в России подобные решения. Некоторые эксперты предполагают, что поводом может стать выход армян из ОДКБ. Сейчас Армения состоит в этой структуре сугубо номинально, и в стране все громче звучат призывы оформить выход на бумаге. Однако на такой шаг власти страны пока не готовы — с ним связано слишком много рисков».

Определенную ясность в этот вопрос внес ереванский политолог Тигран Григорян, сказавший в интервью ВВС, что, по его информации, несколько месяцев назад американская сторона посоветовала руководству Армении не выходить из ОДКБ. «Потому, что на данном этапе ни американцы, ни европейцы не готовы предоставить Армении никаких альтернатив и гарантий безопасности в случае каких-то совсем уж враждебных шагов со стороны России», — пояснил Григорян. Следует отметить, что, хотя власти Армении и приостановили свое участие в ОДКБ, они неоднократно заявляли, что вопрос выхода из этого блока на повестке дня не стоит. В этой связи премьер-министр Пашинян и члены его команды повторяют один и тот же тезис о том, что «это не Армения вышла из ОДКБ, а ОДКБ отказалась от Армении».