Проходит 20 лет со дня смерти общенационального лидера, архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. 12 декабря президент Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства также возложил цветы к могиле спутницы жизни Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.