Израиль: Боевики ХАМАС массово сдаются в плен

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС по мере того, как израильские военные зачищают контролируемые экстремистами участки сектора Газа.

Террористы ХАМАС массово сдаются, включая тех, кто принимал участие в атаках 7 октября, в то время как израильские силы закручивают гайки на последних оплотах исламистов в Джебалии и Шеджайе в секторе Газа, приводит слова министра новостное издание Yedioth Ahronoth.

«Радикалы близки к краху. О ситуации говорит количество сдач. Выйдя из бункеров, они признаются, что им не хватает оружия и продовольствия», - сказал Галант.

Ранее глава военного ведомства заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции в секторе Газа «тысячи боевиков и сотни командиров» вооруженных формирований, связанных с ХАМАС. Также, по словам Галанта, уничтожено множество объектов инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа: «туннели, военная инфраструктура, склады боеприпасов». Кроме того, военные заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные, добавил он.