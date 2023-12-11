На украинском фронте ситуация напряженная: русские продвигаются

В сводке института говорится, что российские войска 11 декабря продолжали наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово - Кременная и незначительно продвинулись.

Обстановка на украинском фронте остается напряженной: по сообщениям американского Института изучения войны (ISW), российские войска незначительно продвинулись на рубеже Купянск – Сватово - Кременная и в районе Авдеевки.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на Купянском направлении и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском. Он также сообщил, что российские военные перебрасывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, которые ранее были в резерве.

Также 11 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись.

Российские военные блогеры заявили, что российские войска осуществили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степного и на севере Степного.

Кроме этого, 11 декабря российские войска продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российские военные блогеры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в северо-западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.