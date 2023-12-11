Подготовил Ильгар Исмаилов 10:36

Федерация футбола Турции приняла решение отложить матчи во всех национальных лигах из-за инцидента с нападением на судью, произошедшим в понедельник, передают турецкие СМИ.

В эпицентре событий оказался глава футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который в конце матча 15-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора" напал на арбитра Халила Умута Мелера. Фарук Коджа ранее занимал должность депутата 22-го и 23-го созывов от правящей Партии справедливости и развития (AKP), а также является одним из ее основателей. Игра, состоявшаяся в Анкаре, завершилась со счетом 1:1. По окончании матча Коджа вместе с несколькими людьми вышел на поле и ударил арбитра, в результате чего тот упал. Нападение на судью в Турции pic.twitter.com/jpkEzbBMjw — Bellman13 (@Bellman138) December 12, 2023

Пока судья находился на газоне, его несколько раз ударили ногами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и все оппозиционные лидеры осудили этот инцидент. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что по данному факту имеются задержанные. Кроме того, глава МВД в социальной сети X (ранее известной как Twitter) сообщил, что Фарук Коджа в настоящее время находится в больнице. "Он проходит лечение в медицинском учреждении под наблюдением правоохранительных органов. По окончании лечения будут приняты меры по его задержанию. Также задержаны несколько лиц, причастных к нападению на арбитра", — написал Ерликая. Между тем фанаты клуба "Анкарагюджю" с криками и овациями выразили поддержку Фаруку Кодже после его выписки из больницы, назвав его "великим президентом". Фанаты встретили овациями напавшего на судью президента "Анкарагюджю" pic.twitter.com/6U1YZcaq3z — Bellman13 (@Bellman138) December 12, 2023