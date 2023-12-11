Azercell запускает проект «Безопасный интернет» для школьников и их родителей. Цель проекта - рассказать учащимся об онлайн-угрозах, проинформировать родителей об опасностях, с которыми дети могут столкнуться в интернете, а также познакомить их со способами борьбы с подобными угрозами.

В ходе занятий, проводимых на основе программы для детей от международной школы безопасности, участники познакомятся со следующими темами:

Занятия в рамках проекта будут проводиться профессиональными специалистами GID CSR Consulting. Ожидается, что в акции «Безопасный интернет» примут участие более 300 детей и более 100 родителей.

Отметим, что с 2016 года Azercell регулярно реализует образовательные проекты, связанные с вопросами безопасности в интернете, для детей и их родителей. За прошедшие годы участие в подобных проектах приняло более 1 500 пользователей интернета.