Azercell реализует проект «Безопасный интернет» На основе программы для детей от международной школы безопасности

Azercell запускает проект «Безопасный интернет» для школьников и их родителей. Цель проекта - рассказать учащимся об онлайн-угрозах, проинформировать родителей об опасностях, с которыми дети могут столкнуться в интернете, а также познакомить их со способами борьбы с подобными угрозами.

Проект «Безопасный интернет» планируется реализовать в Баку, Сумгаите, Нахчыване, Ленкорани, Саатлы, Губе, Геранбое и Исмаиллы.

В ходе занятий, проводимых на основе программы для детей от международной школы безопасности, участники познакомятся со следующими темами:

  • проверка виртуальных знакомых;
  • использование и защита персональных данных в социальных сетях;
  • отказ от участия в конкурсах, требующих ввода персональных данных;
  • основные уловки мошенников и злоумышленников в сети;
  • к кому и куда обращаться в случаях троллинга, кибербуллинга (преследований в интернете) или неподобающего поведения в интернете.

Занятия в рамках проекта будут проводиться профессиональными специалистами GID CSR Consulting. Ожидается, что в акции «Безопасный интернет» примут участие более 300 детей и более 100 родителей.

Отметим, что с 2016 года Azercell регулярно реализует образовательные проекты, связанные с вопросами безопасности в интернете, для детей и их родителей. За прошедшие годы участие в подобных проектах приняло более 1 500 пользователей интернета.