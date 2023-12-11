Аналитики убеждены, что текущие усилия России по реорганизации и расширению армии указывают на подготовку к широкомасштабной войне против НАТО. Институт изучения войны подчеркивает, что Кремль стремится расширить российский военно-морской потенциал, что демонстрирует недавнее участие президента Владимира Путина в церемонии поднятия флагов двух атомных подлодок стратегического назначения. Речь идет о многоцелевой субмарине "Красноярск" и стратегической "Император Александр III".

"Владимир Путин выразил намерение расширить военно-морской потенциал России в районах далеко за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, пытаясь укрепить и расширить способность России угрожать Западу", – заявили в ISW.

Также отмечается, что Путин уверяет в планах по усилению российского флота в Арктике, Дальнем Востоке, а также в Черном, Балтийском и Каспийском морях, при этом новые подлодки будут включены в состав Тихоокеанского флота для защиты дальневосточных границ России.

Аналитики ISW отмечают, что создание и запуск новых военно-морских кораблей является дорогостоящим и трудоемким процессом. Они подчеркивают: "Долгосрочные усилия российской армии по реструктуризации и расширению направлены на то, чтобы подготовить Россию к предстоящей широкомасштабной войне против НАТО, а выделение дорогостоящих военно-морских ресурсов в районы за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, имеет целью угрожать НАТО и его союзникам во многих регионах".

Несмотря на утверждения Путина о морском статусе России, специалисты сомневаются в способности российских военно-морских производителей создавать корабли желаемого масштаба и качества в ближайшие годы. Однако, по мнению аналитиков, Кремль может нарастить свои усилия, сосредоточив внимание на морских производителях в рамках постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы.