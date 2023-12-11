Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева фото; видео
12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения, передает сайт Минобороны.
Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.
Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!