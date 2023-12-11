Официальные лица Азербайджана на Аллее почетного захоронения фото
12 декабря – день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, почтили память великого лидера.
Была также почтена память спутницы жизни Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.