Али Нагиев и руководство СГБ на могиле общенационального лидера Фото
Сотрудники Службы государственной безопасности посетили Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает пресс-служба ведомства, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и личный состав СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Сотрудники СГБ также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.