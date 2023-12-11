Секретные переговоры Израиля и Катара

Катар и Израиль ведут секретные переговоры в одной из европейских столиц по очередной сделке с обменом пленных. Об этом сообщается в израильских телеграм-каналах со ссылкой на источники в Саудовской Аравии.

Согласно информации, в рамках сделки предполагается, что ХАМАС отпустит детей, женщин и мужчин, в том числе троих высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля.

В свою очередь, как утверждается, Израиль готов освободить около 300 палестинских заключенных, в том числе десять человек из руководящего состава, отбывающих длительные сроки тюремного заключения, один из которых - Марван Баргути, лидер движения ФАТХ.