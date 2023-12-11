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Работающий долгие годы в аграрном секторе Азербайджана, официальный представитель немецкого концерна Claas компания 4S LLC продолжает предоставлять азербайджанским фермерам новые инновационные решения. Комбайны Claas Dominator, уже зарекомендовавшие себя как эффективные машины для уборки зерновых полей, завоевали одобрение фермеров страны. Компания 4S, являющаяся бизнес-партнером концерна Claas в Азербайджане, в 2022 году представила азербайджанским аграриям обновленную и усиленную версию комбайна Claas Dominator.

Новый Dominator имеет 5 соломотрясов, а также увеличенную на 60% площадь очистки и в 2 раза больший зерновой бункер. Бак нового Dominator можно опустошить всего за 1 минуту, что позволяет увеличить темп работы и скорость сбора в поле. Комбайн показывает высокую производительность при уборке всех видов зерновых культур. Учредитель 4S LLC Эльхан Алекперов отметил, что сотрудники сервиса были привлечены к долгосрочному обучению в Германии с целью предоставления более качественного и оперативного обслуживания фермерам. По итогам обучения они получили специальный сертификат. При этом поставлено достаточное количество запасных частей, чтобы поддерживать оборудование в готовности к работе 24/7 и удовлетворять возникающие требования.

Этот шаг рассчитан на обеспечение комфорта владельцев техники Claas, снижение потерь и повышение производительности, будь то подготовка к уборке урожая или время уборки урожая. Эльхан Алекперов также отметил, что сравнительный анализ зерноуборочного комбайна Claas Dominator 260 с конкурентами в своем классе показывает, что он является безусловным лидером.

Давайте посмотрим на сравнение: Рабочая площадь барабана - 0,95 м2 (больше на 20%) Площадь соломотряса - 5,35 м2 (на 12% больше) Площадь сита - 4,80 м2 (на 20% больше) Объем топливного бака - 500 литров (на 67% больше) Требуемая мощность оборудования - 205 л.с. (на 19% экономичнее) Время смазки запасных частей - 50 часов (в 5 раз экономичнее) Можно визуально контролировать чистоту отделения продукта Многофункциональный джойстик с поддержкой ISOBUS обеспечивает более удобное управление и контроль. Панорамные стекла в салоне обеспечивают более широкий визуальный контроль. Все это означает, что кошение производится более экономично, продуктивно и чище.

Еще одним преимуществом модели Dominator 260 является то, что она работает с той же настойчивостью и с той же производительностью при уборке как полей зерна, так и полей кукурузы и подсолнечника. Для этого достаточно иметь жатки Claas Sunspeed и Corio, представляемые 4S LLC.

Так что же это за жатки и как они работают? Исполнительный директор 4S LLC Фарид Бенаньярлы отмечает, что главным фактором успешной и без потерь уборки кукурузы и подсолнечника является аккуратное и точное отделение стебля от ветки. В связи с этим характеристики жаток Claas Corio позволяют сделать вывод, что это наиболее эффективный и незаменимый инструмент для уборки кукурузных полей. Примененные инновационные системы позволяют отделить стебель от ветки без повреждений.

Продуманные решения, примененные инженерами Claas, оптимизируют уборку кукурузы и обеспечивают максимальное качество продукции за счет снижения потерь. Применяя жатки Claas Sunspeed к комбайну Dominator, предлагаемому 4S LLC, вы сможете с комфортом косить поля подсолнечника. Высокая перемена в интервалах между рядами и толщине стебля делает Sunspeed универсальным для сбора подсолнечника. Применение Sunspeed предотвращает преждевременное отделение стеблей при уборке комбайном. При этом уникальная система Dominator позволяет добиться максимальной чистоты и качества продукта. Уникальные особенности жаток Sunspeed позволяют не только эффективный сбор подсолнечника, но и: - снизить расход топлива - повысить продуктивность.