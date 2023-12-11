Участники шахматного турнира в память о Вугаре Гашимове, который завершился вчера в Габале, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в центре Габалы.

Вместе с шахматистами в процессии приняли участие руководитель Оргкомитета соревнования Гашим Гашимов, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и другие официальные лица.

В «Мемориале Вугара Гашимова» приняли участие 10 шахматистов из Азербайджана, Индии, Румынии, Нидерландов и Израиля. По итогам соревнований по рапиду и блицу больше всех очков набрал индийский гроссмейстер Видит Сантош Гуджрати, ставший победителем турнира.