13:15

12 декабря - день памяти выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с 20-летней годовщиной смерти общенационального лидера руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, почтило память Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.