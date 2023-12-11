Руководство Минздрава на могиле общенационального лидера фото
12 декабря - день памяти выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с 20-летней годовщиной смерти общенационального лидера руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, почтило память Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Отметим, что соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алиева». В рамках «Года Гейдара Алиева» Министерством здравоохранения по всей стране были проведены мероприятия и международные научно-практические конференции, посвященные столетию общенационального лидера.