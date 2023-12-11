Кремль пообещал «внимательно следить» за встречей Байдена и Зеленского

Кремль будет внимательно следить за сегодняшней встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, следить будем, очень внимательно», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, итоги встречи Байдена и Зеленского не смогут изменить ситуацию на фронте.

Песков считает, что «десятки млрд долларов не помогли» Украине, «новые десятки млрд обречены на такое же фиаско».