ЮНЕСКО приняла проект резолюции Азербайджана

В штаб-квартире ЮНЕСКО 11 декабря состоялась 15-я встреча сторон Гаагской конвенции 1954 года об охране культурной собственности во время вооруженного конфликта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, внесенный Азербайджаном в повестку дня встречи проект резолюции на тему «Влияние мин на культурное наследие» был принят единогласно, его поддержали 135 стран.

«В резолюции высоко оцениваются усилия стран-членов по сохранению и защите культурной собственности (культурного наследия) в периоды вооруженных конфликтов и постконфликтов, отмечается, что использование мин и других взрывных устройств в нарушение международного гуманитарного права может нанести значительный ущерб культурной собственности. Выражается обеспокоенность тем, что применение мин и других взрывных устройств представляет серьезную угрозу для культурной собственности, также подчеркивается важность предотвращения шагов, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 года», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что тема влияния мин на культурное наследие является первой в истории ЮНЕСКО резолюцией, которая была вынесена на обсуждение и принята единогласно. Наряду с этим, этот же пункт был впервые в истории включен в повестку дня вышеупомянутой конвенции Азербайджаном.