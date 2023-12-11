В 2024 году людей будут активнее возвращать в Карабах

Со следующего года активизируется процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабах ский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, до конца 2026 года в Карабахский экономический район планируется переселить 26 тыс. семей: «20 тыс. человек планируется переселить в город Агдам, где уже начаты строительные работы. В городе планируется построить пять жилых кварталов».

Cпецпредставитель президента также сообщил, что до конца 2026 года будут восстановлены 22 села Агдамского района и 10 сел Физулинского района.

По его словам, с гражданами, которые уже переехали в Физули, ведется регулярная работа: «Приняты все необходимые меры по обеспечению их занятости. В настоящее время в городе проживают 333 семьи. Недавно там прошла ярмарка труда. Впервые жители отметят 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в родном краю».