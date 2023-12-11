Эмин Амруллаев о ситуации с корью в школах Азербайджана
Наблюдается относительное снижение темпов роста заболеваемости корью, сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По словам министра, процесс находится под контролем: «Чтобы не повторилось то, что происходит сейчас, родители должны своевременно и правильно прививать своих детей. Нет никаких ожиданий, что система образования будет переведена на удаленку. Но если число случаев заражения увеличится в отдельных школах или классах, то может быть локальное закрытие».