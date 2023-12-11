Суд вынес решение за убийство 15-летней давности

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 34-летним Шукюром Дадашевым, жителем Бардинского района, обвиняемого в совершении 15 лет назад убийства во Владимирской области России.

По данным haqqin.az, инцидент произошел 28 октября 2008 года перед клубом «Торнадо». Дадашев нанес Дмитрию Мельникову многочисленные телесные повреждения. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Дадашев через четыре дня после этого инцидента вернулся в Азербайджан, однако был арестован в 2021 году и передан следствию. Он не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению, отметив, что всего лишь защищался.

Родственники Мельникова, участвовавшие в слушании через программу видеоконференции, попросили суд сурово наказать Дадашева.

Суд приговорил Шукюра Дадашева к 7 годам лишения свободы.