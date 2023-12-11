Президент Венесуэлы оскорбил Зеленского
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Зеленского «марионеткой Запада», пишут зарубежные СМИ.
«Это не первый случай, когда империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку.
У нас был шут, как Зеленский – Гуаидо. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане.
Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну.
Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает.
Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», - сказал Мадуро.