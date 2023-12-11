Международное агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу «Халг Банк»

Агентство подтвердило рейтинг «Халг Банк» по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне B1.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service проанализировало результаты деятельности ОАО «Халг Банк» за 9 месяцев 2023 года и изменило прогноз по рейтингу банка со «Стабильного» до «Позитивного».

Рейтинговое агентство подтвердило базовый уровень кредитоспособности банка (Baseline Credit Assessments) на уровне B2, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CR Assessments) в местной и иностранной валюте на уровне Ba3/NP.

Эксперты Moody's связывают оценку рейтингового прогноза «Халг Банк» как «Позитивный» с высоким качеством активов и повышенной доходностью финансового учреждения, снижением концентрации кредитов и здоровой адекватностью капитала.

Напоминаем, что по итогам III квартала 2023 года активы банка увеличились на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 3,0 млрд манатов.

«Позитивный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка отражает ожидания того, что качество и доходность активов, в том числе кредитного портфеля, улучшатся в течение следующих 12-18 месяцев. Агентство отмечает, что за последние годы значительно сократилась доля проблемных кредитов и повысилось качество кредитного портфеля банка.

Международные эксперты сообщают, что чистая процентная маржа банка (NIM) выросла с 3,3% в 2021 году до 4,0% в 2022 году. Агентство прогнозирует, что этот показатель вновь увеличится на фоне увеличения объема кредитного портфеля, что еще больше поддержит значительные финансовые результаты банка. Кроме того, Moody's ожидает, что рентабельность материальных активов (ROA) банка вырастет до 1,5-1,7% в течение следующих 12-18 месяцев.

«Халг Банк» сотрудничает с международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.

Информацию о продуктах и услугах «Халг Банк» можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.