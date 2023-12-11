Шакал напал на людей в Загатале

Учащиеся средней школы №2 села Мухах Загатальского района Марьям Махмудова (2012 г.р.) и Роял Гянджалиев (2012 г.р.) подверглись нападению шакала по дороге в школу. Также зверь атаковал и ранил еще троих жителей села, находившихся поблизости – Дильрубу Тахирову (1993 г.р.), Фатиму Раджабову (1988 г.р.) и Лейлу Омарову (1986 г.р.).

Пострадавшим была оказана медицинская помощь в Загатальской центральной районной больнице (ЦРБ), после прививки от бешенства их выписали домой для амбулаторного лечения.

Жители села убили шакала. Сельский ветеринар взял лабораторную пробу у убитого животного.