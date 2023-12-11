Историческое соглашение между Арменией и Азербайджаном: когда произойдет обмен военнослужащих?
До сих пор не реализована одна из договоренностей, указанных в объявленном 7 декабря совместном заявлении Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении, — об обмене 32 армянских военных, задержанных в Азербайджане, на двух азербайджанских солдат, задержанных в Армении.
Учитывая, что предыдущие соглашения между Азербайджаном и Арменией об обмене пленными с участием третьих сторон были реализованы немедленно, вокруг этого вопроса возникли оживленные дискуссии. В армянских СМИ утверждают, что «существуют некоторые препятствия на пути реализации последней договоренности».
Сегодня в парламенте Армении журналисты задали вопросы спикеру Алену Симоняну и некоторым депутатам от правящей партии.
«Информацией о препятствиях не располагаю. Могу сказать, что соглашение достигнуто, и мы ждем возвращения пленных», — заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вагаршак Акопян.
«У меня нет четкой информации, чтобы сказать, затягивается ли процесс или нет. Он может и не опоздать, есть другие сроки. Достигнута договоренность, сделаны заявления с обеих сторон. Я не думаю, что будут какие-то изменения», — добавил парламентарий.
Ален Симонян же заявил, что «они ждут реализации соглашения»: «Ждем, думаю, скоро будет информация. Соглашение достигнуто, новостей по нему нет, изменений нет, все в процессе».
Другой депутат от правящей партии «Гражданский договор» Геворг Папоян также заявил, что не знает, на каком этапе находится реализация соглашения.
«Я не владею информацией о стадии процесса по возвращению 32 пленных. Конкретной даты на этот счет нет», - заявил Папоян. Депутат предположил, что «процесс будет происходить одновременно: то есть прибудут 32 армянских заключенных, а двое уедут».
По его словам, переговоры с Азербайджаном продолжаются: в будущем не исключена договоренность о возвращении и других армянских военнослужащих.