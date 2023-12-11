Историческое соглашение между Арменией и Азербайджаном: когда произойдет обмен военнослужащих?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:09

До сих пор не реализована одна из договоренностей, указанных в объявленном 7 декабря совместном заявлении Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении, — об обмене 32 армянских военных, задержанных в Азербайджане, на двух азербайджанских солдат, задержанных в Армении. Учитывая, что предыдущие соглашения между Азербайджаном и Арменией об обмене пленными с участием третьих сторон были реализованы немедленно, вокруг этого вопроса возникли оживленные дискуссии. В армянских СМИ утверждают, что «существуют некоторые препятствия на пути реализации последней договоренности».

Сегодня в парламенте Армении журналисты задали вопросы спикеру Алену Симоняну и некоторым депутатам от правящей партии. «Информацией о препятствиях не располагаю. Могу сказать, что соглашение достигнуто, и мы ждем возвращения пленных», — заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вагаршак Акопян. «У меня нет четкой информации, чтобы сказать, затягивается ли процесс или нет. Он может и не опоздать, есть другие сроки. Достигнута договоренность, сделаны заявления с обеих сторон. Я не думаю, что будут какие-то изменения», — добавил парламентарий.