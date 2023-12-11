Новый премьер Польши пообещал помогать Украине всеми способами

Он высказал эту позицию на заседании Сейма, где представил программу действий и состав нового правительства.

«Я не могу уже больше слушать политиков, которые выражают свою усталость от ситуации в Украине. Они говорят президенту Украины Зеленскому, что они устали от ситуации», - сказал Туск.

Польский премьер подчеркнул, что атака на Украину - это «атака на всех нас», и призвал одним голосом выступать в поддержку Украины, которая, по его убеждению, должна объединять поляков.

Туск также отметил, что помощь Польши Украине очень важна, но в то же время отметил, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет о своих интересах, в частности, польских фермерах. Он также анонсировал, что в ближайшие часы отправится в Брюссель с целью убедить союзников защищать демократические ценности и Украину от российской агрессии.

«Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются», – подчеркнул глава польского правительства.