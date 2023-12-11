Азербайджанским сайтам запретили публиковать информацию о передвижении военной техники

Владелец информационного интернет-ресурса и его домена или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не вправе допускать распространение сведений о передвижении или дислокации личного состава или военной техники Вооруженных сил Азербайджана. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «Об информации, информатизации и защите информации», которая обсуждалась в Комитете Милли Меджлиса по правам человека и была рекомендована пленарному заседанию парламента.

Согласно проекту, в этом случае исключение составляет информация, доводимая до сведения общественности государственными органами (учреждениями).