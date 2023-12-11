Мероприятие в МЧС к Дню памяти Гейдара Алиева

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело мероприятие в связи с 20-й годовщиной смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, выступившие на мероприятии рассказали о славном жизненном пути и богатой общественно-политической деятельности Гейдара Алиева. В выступлениях было отмечено, что благодаря титанической работе, мудрой дальновидности и безграничной любви к Родине общенационального лидера, Азербайджан, которому в 1990-х угрожала потеря независимости, за короткое время вступил на путь стремительного развития.

Выступившие указали, что Победа Азербайджана в Отечественной войне стала результатом большой политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которую с честью и достоинством продолжает президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В заключение был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.