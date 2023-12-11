Amazon обвинили в фашизме

Национальная ассоциация партизан Италии обвинила компанию Amazon в продаже товаров, которые пропагандируют фашизм, сообщает итальянская газета Il Giornale со ссылкой на заявление ассоциации.

В частности, представители ассоциации возмущены продажей вещей с изображением бывшего лидера Италии и основателя фашистской идеологии Бенито Муссолини. Среди товаров перечислены статуэтки, брелоки для ключей, броши и кружки с изображениями диктатора.

«Эти вещи вызывают беспокойство и являются оскорбительными для тех, кто пострадал по вине фашистского и нацистского режимов, и для всех тех, кто верит в демократические ценности», — сообщили в ассоциации.

Издание отмечает, что подобная реакция связана с политическим контекстом. Ассоциация партизан выступает с жесткой критикой правящей коалиции во главе с Джорджией Мелони, которую они обвиняют в наследовании фашистских взглядов. Поэтому любой источник символики с Муссолини вызывает негативную реакцию со стороны данной организации.