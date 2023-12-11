«Киевстар» не работает после хакерской атаки

Утром 12 декабря в работе украинского оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой – не работает сайт оператора, а также отсутствует мобильная связь и интернет. Проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.

При этом в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что не работает национальный роуминг, потому что «Киевстар» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В компании «Киевстар» заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной хакерской атаки. Цель киберпреступнков – уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи.

«Это война. Она идет не только на фронте, но и в виртуальном пространстве, в киберпространстве. К сожалению, мы поражены в результате этой войны. Это проникновение в инфраструктуру и разрушение ее. Мы видим, что основная цель этой атаки – максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора», - рассказал СЕО «Киевстар» Александр Комаров в эфире телемарафона.