Удалось ли обеспечить всех азербайджанцев доступом к медицине? В гостях у haqqin.az Председатель Правления Госагентства Заур Алиев

Накануне haqqin . az попытался подвести итоги проведенных реформ. Что сделано? И что же еще предстоит претворить в жизнь?

Несколько лет в сфере азербайджанского здравоохранения проводятся системные реформы с целью улучшения и совершенствования сферы услуг и обеспечения доступа широких слоев населения к обязательному медицинскому страхованию. Одной из главных структур, призванных осуществить реформу, является Государственно е агентств о обязательного медицинского страхования .

- Вот уже около трех лет как обязательное медицинское страхование охватывает всю страну. Удалось ли достигнуть поставленных целей?

- Со дня введения обязательного медицинского страхования Государственное агентство обязательного медицинского страхования поставило перед собой ряд целей. Наши краткосрочные цели намечены на повышение доступа к медицинским услугам, сокращение расходов населения в сфере здравоохранения и достижение гражданской удовлетворенности. А в долгосрочные цели входит налаживание в стране универсального медицинского обеспечения и обеспечение финансовой устойчивости фонда обязательного медицинского страхования.

Мы уверенно идем к нашим целям. На этом пути большую поддержку нам оказывает руководство страны. В результате за короткий период времени осуществлена электронизация системы регистрации в государственных медицинских учреждениях, улучшены статистические показатели, касающиеся медицинских услуг, усовершенствована отчетность и укреплен финансовый потенциал здравоохранения. Если в 2019 году средства, выделенные из государственного бюджета на здравоохранение, составляли 1 миллиард манатов, то в текущем году эта сумма вместе со сборами фонда обязательного медицинского страхования превышает 2 миллиарда 718 миллионов манатов. Обеспечение финансовой устойчивости фонда обязательного медицинского страхования направлено на охрану здоровья населения.

- Вы отметили, что еще одной из целей введения обязательного медицинского страхования является сокращение расходов населения в связи со здравоохранением. Насколько Вы смогли достигнуть этого?

- Одной из основных наших целей является увеличение количества гарантируемых медицинских услуг. В августе этого года в Пакет услуг включены новые медицинские услуги. Могу сказать, что за счет страхования возмещается лечение в стационарных условиях широко распространенных в стране заболеваний с высоким риском инвалидности и летальности. Гарантируемые операции имеют большое значение в обеспечении здоровья и финансового благополучия населения. Из введенных недавно услуг могу назвать, в первую очередь, трансплантацию органов, удаление доброкачественных опухолей мозга, удлинение костей, мышц, замену и ремонт сердечных клапанов.

Обеспечение реципиента лекарствами в ходе операций по трансплантации и после них также гарантируется Пакетом услуг. Отмечу, что подготовка одного живого донора к трансплантации и операции входит в тариф медицинских услуг.

Сегодня граждане по Пакету услуг могут воспользоваться медицинскими услугами 3315 наименований. Если в прошлом году обязательным медицинским страхованием воспользовалось 47% населения страны, то за 9 месяцев этого года данная цифра составила 44%.

До введения обязательного медицинского страхования гражданин, обратившийся в частное медицинское учреждение, осуществлял оплату медицинской услуги за свой счет. В 2021 году Агентством за медицинские услуги, оказанные гражданам в частных медицинских учреждениях, уплачено 40 миллионов манатов, а в 2022 году - 123 миллиона манатов. За 10 месяцев текущего года эта цифра составила свыше 187 миллионов манатов. Т.е. после введения обязательного медицинского страхования стоимость медицинской услуги, оказываемой гражданину в частном медицинском учреждении в рамках Пакета услуг, возмещается Агентством.

В настоящее время мы имеем договоры с более 150 клиниками, которые обязуются оказывать медицинские услуги по страхованию.

- Значит, после введения ОМС увеличилось количество обращений в больницы. Интересно, позволяет ли материально-техническая база медицинских учреждений достойно выполнять эти обязательства?

- Агентство ставит своей целью повышение качества и достижение гражданской удовлетворенности и в связи с этим ведет работу, направленную на усиление материально-технической базы больниц. Со дня введения обязательного медицинского страхования по сегодняшний день для государственных медицинских учреждений закуплены приборы и оборудование на сумму около 100 миллионов манатов.

В 2020-2022 годах и за 6 месяцев текущего года больницам переданы лекарства и медицинские расходные материалы на сумму свыше 248 миллионов манатов, 349 новых автомобилей скорой медицинской помощи. До конца года предусмотрена закупка еще 80 автомобилей скорой помощи. Комплектация закупленных автомобилей позволяет транспортировать больных в тяжелом состоянии. До введения обязательного медицинского страхования во всех государственных больницах документация осуществлялась на бумажном носителе. После страхования в системе здравоохранения была проведена единая электронизация, налажена система управления больницами. Так, Агентством осуществлен ряд работ с целью налаживания ИТ-инфраструктуры в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB. В системе здравоохранения проведена единая электронизация, налажена система управления больницами и создано мобильное приложение e-Tabib.

В настоящее время TƏBİB улучшает качество медицинских услуг в медицинских учреждениях, обеспечивает возможность проведения сердечно-сосудистых операций, в том числе путем ввода в строй лабораторий четвертого поколения. В этом году в Низаминском медицинском центре и Ленкоранской центральной районной больнице начали функционировать отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, в Джалилабадской ЦРБ начала функционировать центральная лаборатория, оснащенная оборудованием четвертого поколения. Основная цель создания этих отделений - сделать доступными в регионах медицинские услуги, оказание которых раньше было возможно только в столице. Все это направлено на комфортное пользование медицинскими услугами, своевременное обращение к врачу и тем самым предотвращение всех случаев осложнения, охрану здоровья наших граждан.

- А как, по-вашему, обстоят дела с кадровым потенциалом?

- Граждане получают медицинскую услугу непосредственно в больнице, и первое впечатление складывается именно здесь. Конечно же, в успешном введении обязательного медицинского страхования велика роль и задачи медицинских учреждений.

Агентство осуществляет программу на пути улучшения кадрового обеспечения. По программе уже принято на работу 83 врача-специалиста, которые обучались в зарубежных странах. 54 из них специализировались по хирургическому, а 29 - терапевтическому профилю. Данный медицинский персонал работает не только в медицинских учреждениях, находящихся в городах Баку, Сумгаит, на Апшероне, но и в городах Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Джалилабад, Шеки. Эти врачи, обучавшиеся в зарубежных странах и работающие в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, помимо работы по своему профилю передают новым кадрам полученный ими зарубежный опыт, включающий современные методы обследования и лечения, улучшение теоретических знаний и практических навыков врачей.

Хотел бы довести до Вашего сведения статистические показатели: в 2022 году 55 врачам-специалистам выплачены поощрительные надбавки на сумму свыше 1,5 миллиона манатов, за январь-июль текущего года 83 врачам-специалистам - свыше 2,5 миллиона манатов.

- В настоящее время рост количества обращений в медицинские учреждения создает перегруженность больниц и длинные очереди на прием к врачу. Какие меры принимаются для решения этих проблем?

- Обследование и лечение больных в стационарах осуществляется по принципу очередности. Так происходит повсюду в мире. В самых развитых странах Европы, за исключением случаев, требующих срочного медицинского вмешательства, граждане в связи с проблемами здоровья сначала должны обращаться к семейному врачу. В некоторых случаях для того, чтобы попасть на прием к семейному врачу, приходится ждать неделями. А у нас таких ограничений нет. Граждане независимо от места проживания или регистрации для получения квалифицированной амбулаторной помощи могут непосредственно обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, 9 научно-исследовательских институтов при Министерстве здравоохранения без направления. Наша цель - сделать доступными медицинские услуги для всех.

Чтобы не допускать переполнения государственных медицинских учреждений, мы планируем до конца этого года запустить систему записи в тестовом режиме. В первую очередь, предусмотрено введение системы в Новой клинике и Апшеронской центральной районной больнице. Граждане через мобильное приложение e-Tabib смогут записываться на прием к врачу в онлайн-режиме. Считаем, что это хоть и частично, но предотвратит переполненность медицинских учреждений.

Постепенное введение системы «Рандеву» в других медицинских учреждениях будет полезным и для пациентов, и для врачей.

- Агентство уделяет большое внимание удовлетворенности граждан медицинскими услугами. Какая работа проводится для повышения удовлетворенности врачей обязательным медицинским страхованием? Так как сами врачи признаются, что после введения обязательного медицинского страхования их рабочая нагрузка возросла.

- Повышение социального благосостояния работников здравоохранения - одно из приоритетных направлений для нас. После введения обязательного медицинского страхования служебная деятельность работников здравоохранения оценивается по экономическим и количественным показателям. К ежемесячному должностному окладу врачей прибавляются ежемесячные стабильные надбавки и ежемесячные надбавки по результатам работы. В результате проведенных работ минимальная заработная плата врачей-специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях, возросла в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом, а доходы возросли от 5 до 50 раз.

Отмечу также, что в новом Пакете услуг мы повысили тарифы 56% имеющихся медицинских услуг, что направлено на повышение заработной платы работников здравоохранения. Считаю, что повышение тарифов - очередной важный шаг на пути обеспечения финансовой устойчивости медицинских учреждений и еще большего улучшения социального благосостояния медицинских работников.

- Вы уже отметили, что одна из ваших целей - достижение универсального медицинского обеспечения в стране. Универсальное медицинское обеспечение, хоть и частично, за счет обязательного медицинского страхования обеспечивает лекарственные средства, предусмотренные для амбулаторного лечения. Каковы Ваши планы в связи с этим?

- Мы очень хотели бы, чтобы все медицинские услуги, считающиеся важными для охраны здоровья наших граждан, в том числе лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, были включены в Пакет услуг. Мы работаем и над этим. Мы поэтапно предусматриваем обеспечивать за счет страхования некоторые лекарственные средства, применяемые в амбулаторном лечении по рецепту.

Нами намечено включить в страхование в первый год лекарственные средства для лечения кардиологических заболеваний, во второй год - пищеварительной системы, а в очередном году - для лечения заболеваний дыхательной системы. Конечно же, указанное мной разрабатывается в виде проекта, который с целью изучения отзывов и предложений будет представлен в соответствующие организации. Для достижения этих целей должна быть полностью обеспечена финансовая устойчивость обязательного медицинского страхования. Это показатель того, что обязательное медицинское страхование оказывает положительное влияние на благосостояние врачей и систему здравоохранения в целом. Если за менее чем 3-летний срок мы сумели достичь таких успехов, то в долгосрочной перспективе мы достигнем большего.

- Вам известно, что начато поэтапное возвращение населения в населенные пункты, восстановленные и отстроенные на освобожденных от оккупации территориях. Какая работа ведется Агентством для пользования гражданами услугами в связи с обязательным медицинским страхованием на этих территориях?

- Согласно указам и распоряжениям главы государства, ускоренно осуществляются проекты по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. С целью усовершенствования инфраструктуры здравоохранения Агентством на освобожденных от оккупации территориях – в Шуше, Зангилане, Лачине и Агдаме – сооружены модульные больницы. В этих больницах имеются операционные кабинеты и кабинеты интенсивной терапии, а также во всех палатах есть кислородная линия. В больницах оказываются услуги скорой медицинской помощи, поликлинические, лабораторные услуги, услуги функциональной диагностики, анестезиологии-реанимации и стационарные услуги. Созданные в больницах условия, оснащение современным медицинским оборудованием служат обследованию и лечению граждан. Здесь работают травматолог, общий хирург, кардиолог, ревматолог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики, средние и младшие медицинские работники, а также немедицинские работники. Граждане бесплатно пользуются здесь медицинскими услугами в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования.

До конца текущего года в Гадрутском районе завершится сооружение модульной больницы. В последующие годы предусмотрено открытие модульных больниц и на других территориях, освобожденных от оккупации. А это показатель внимания и заботы нашего государства о здоровье своих граждан.